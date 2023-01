Deutlich weniger gemeldete Stellen : Arbeitslosigkeit im Landkreis steigt im Januar spürbar an

Zum Jahresbeginn waren 2501 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet, ein Anstieg um 5,3 Prozent. Die Zahl der gemeldeten Stellen geht deutlich zurück.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Im Januar meldeten sich 245 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos, 47 mehr als im Dezember und genauso viele wie im Januar des Vorjahres. Parallel dazu haben im aktuellen Monat 100 Personen eine neue Arbeitsstelle angetreten und konnten ihre Arbeitslosigkeit dadurch beenden. Das waren 13 mehr als im Vormonat und 43 weniger als im Vorjahresmonat.

Im Januar waren 1.096 Frauen und 1405 Männer arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Anstieg zum Vorjahr von 12,8 Prozent bei den Frauen. Bei den Männern fiel der Anstieg niedriger aus (plus 7,4 Prozent). 185 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren unter 25 Jahre alt. Gegenüber dem Vorjahr gab es bei dieser Personengruppe einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 8,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen in der Altersgruppe 50plus lag im aktuellen Monat bei 960. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent erhöht.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, waren im aktuellen Monat 997 Personen arbeitslos gemeldet, 69 mehr als im Vormonat und 66 weniger als vor einem Jahr. In der Grundsicherung, die im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters Merzig-Wadern liegt, waren mit 1504 Arbeitslosen 57 mehr registriert als im Dezember und 287 mehr als im Januar des Vorjahres. Dies entspricht einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von 6,2 Prozent im Bereich der Arbeitslosenversicherung binnen Jahresfrist. Im Bereich der Grundsicherung gab es einen deutlichen Anstieg (plus 23,6 Prozent). Mit der seit dem 1. Juni vergangenen Jahres andauernden Einbeziehung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung durch die Jobcenter dürfte sich dieser Sachverhalt im Wesentlichen begründen lassen.