Aktionswoche „Wir sind Millionen“ „Familiengeheimnis“ Alkoholismus – wie es um Kinder suchtkranker Eltern in Saarlouis und Merzig-Wadern steht

„Wir sind Millionen“, so lautet das Motto der diesjährigen bundesweiten Aktionswoche. Genauer gesagt sind es geschätzte drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland, die mit einem oder mehreren suchtkranken Elternteilen groß werden, sagt Diplompsychologin Corinna Oswald von der Liga Saar. Im Saarland finden im Rahmen der aktuell laufenden Aktionswoche verschiedene Projekte statt. Was diese bezwecken sollen und wie die Situation in den Landkreisen Saarlouis und Merzig-Wadern ist, die SZ hat nachgefragt.