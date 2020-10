Über 100 aktive Infektionen : Am Wochenende 20 neue Fälle von Corona im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Wilfredo Lee

Merzig-Wadern Am Wochenende sind 20 neue Corona-Infektionen im Landkreis Merzig-Wadern registriert worden, und zwar zwölf am Samstag und acht am Sonntag. Dies teilte der Landkreis Merzig-Wadern am Sonntag auf SZ-Anfrage mit.

Die neuen Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kreis-Kommunen: sechs in Mettlach, fünf in Merzig, vier in Beckingen, drei in Perl, jeweils einer in Weiskirchen und Losheim. Zugleich wurden keiner der zuletzt Infizierten als genesen registriert, so dass sich die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Kreis auf 103 erhöht. Die Verteilung auf die Kommunen ist wie folgt: Mettlach 35, Merzig 35, Perl zehn, Losheim am See neun, Beckingen acht, Weiskirchen fünf, Wadern eine. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 72,60. Insgesamt gab es seit März 425 an Corona Erkrankte, 319 sind wieder genesen, drei Menschen seither an oder mit Corona verstorben.