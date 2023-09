Reform im Bistum Trier Ein Festakt für den Pastoralen Raum Merzig

Mettlach/Merzig · Der Pastorale Raum Merzig ist zum Jahresbeginn an die Stelle des Dekanats Merzig getreten. Am Sonntag soll die neue Struktur in Mettlach mit einer Startveranstaltung mit Leben gefüllt werden.

06.09.2023, 18:00 Uhr

Laden ein nach Mettlach zur Startveranstaltung des Pastoralen Raum Merzig: Philipp Kirsch (links), Dekan Patrik Schmidt und Johannes Kölling (rechts). Foto: Saarbrücker Zeitung/Lucas Hochstein

Die Zahl der Katholiken in Deutschland geht immer mehr zurück. Ein Trend, der auch im Saarland spürbar ist. Im Jahr 2022 zählte das Bistum noch 439 814 katholische Saarländerinnen und Saarländer, 2017 waren es noch 499 436. Als Folge dieser Entwicklungen hat das Bistum einen Reformprozess angestoßen, der die örtlichen Kirchenstrukturen verändert hat. Im neu geschaffenen Pastorale Raum Merzig leben derzeit rund 35 200 Katholiken. Der Pastorale Raum trägt zwar Merzig im Namen, doch die Zuständigkeit der neuen Struktur reicht über die Grenzen der Kreisstadt hinaus.