Keine neuen Fälle : Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Merzig-Wadern geht weiter zurück

Merzig-Wadern Am Mittwoch sind keine weiteren Menschen im Kreis Merzig-Wadern positiv auf das Coronvirus getestet worden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Zwei Patienten gelten laut Kreisverwaltung als genesen, womit es keine Menschen in Beckingen mehr gibt, die an Corona erkrankt sind.

Insgesamt vier Patienten seien noch erkrankt: zwei in der Gemeinde Losheim am See, einer in Mettlach und einer in Merzig. In der Gemeinde Perl, in der Stadt Wadern und in der Gemeinde Weiskirchen gebe es keine Fälle mehr. Insgesamt zählte die Kreisverwaltung 198 Genesene. Seit Pandemie-Beginn waren 204 erkrankt.