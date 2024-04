„Gut Leben und Arbeiten im Krankenhausquartier“ Wie soll die Gemeinde Losheim das alte Krankenhaus-Areal nutzen? Grün-Alternative Liste stellt Ideen vor

„Gut Leben und Arbeiten im Krankenhausquartier“: Unter dieser Überschrift hat die Grün-Alternative Liste Losheim (GALL) eine Ideenskizze erarbeitet, um sich damit aktiv in den Entscheidungsprozess zur Weiterentwicklung des ehemaligen Krankenhausgeländes im Kernort Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) mit einzubringen. Erst vor Kurzem hatte die Gemeinde Losheim am See auf Basis eines einstimmigen Ratsbeschlusses einen Eigenbetrieb Immobilienmanagement gegründet, der den Erwerb des Geländes, das sich noch im Eigentum des Krankenhausträgers Marienhaus GmbH befindet, sowie die weitere Erschließung des Areals betreuen soll.