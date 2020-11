Verbraucherzentrale : Neue Geräte sind bald nicht mehr mit „A+++“ ausgezeichnet

Merzig-Wadern Die Energie-Effizienzklasse „A+++“ wird es in Zukunft nicht mehr geben. Darauf weist die saarländische Verbraucherzentrale hin. Ab März 2021 gelten demnach neue Effizienzlabel für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen, Kühl- und Gefriergeräte sowie Fernseher.

Wer dieser Tage zum Beispiel einen Kühlschrank kaufe, könne in der Verpackung einen verwirrenden Fund machen, wie die Verbraucherzentrale ankündigt: Neben dem Energie-Effizienzlabel, das beim Kauf sichtbar war, könne ein zweites beiliegen, auf dem das Gerät anscheinend in eine viel schlechtere Klasse eingeordnet wird. Im Laden oder online stand Effizienzklasse „A+++“ am Kühlschrank, das zweite Label weist aber nur noch Klasse E und einen anderen Energieverbrauch aus. Dabei geht es allerdings mit rechten Dingen zu, wie die Verbraucherzentrale betont. Die unterschiedlichen Energieverbrauchs-Angaben für ein und dasselbe Gerät beruhen auf geänderte Messmethoden. Die neuen Angaben zum Jahresverbrauch sind etwas näher an der alltäglichen Nutzung.