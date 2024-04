Tag der Streuobstwiese Sie prägen unsere Kulturlandschaft

„Wer durch unsere Streuobstwiesen spaziert, sieht vielerorts Misteln in den Kronen. Deren Bekämpfung ist ein Thema, das in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung zugenommen hat“, heißt es von Elisabeth Carl, Projektmanagerin bei der Saarschleifenland Tourismus GmbH, der Kreis-Tourismusgesellschaft. Was früher in den landwirtschaftlichen Betrieben eine Selbstverständlichkeit gewesen sei, „lohne“ sich für viele Eigentümer nicht mehr. Denn: Arbeitszeit ist wertvoll und viele Betriebe nutzen die Erträge der Obstbäume kaum noch. Die Aktionstage ermöglichen Interessierten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mehr über die ökologische Bedeutung, die notwendigen fachmännischen Maßnahmen oder auch die ausgezeichneten Produkte der Region zu lernen.