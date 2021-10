Zahlen von Donnerstag : Acht neue Corona-Fälle im Grünen Kreis gemeldet

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern Das Landrats­amt meldet am Donnerstag acht neue Corona-Fälle; drei in Merzig, zwei in Losheim am See und je einer in Beckingen, Perl und Weiskirchen. Somit sind nachweislich 73 Menschen derzeit an Covid-19 erkrankt.