46 Corona-Infizierte in Merzig-Wadern : Kein neuer Covid-19-Fall im Kreis Merzig-Wadern

Symbolfoto. Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/dpa-Bildfunk Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Merzig-Wadern Noch am Wochenende hatte es so ausgesehen, als werde der Landkreis Merzig-Wadern in Kürze zum Corona-Risikogebiet. Nach einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen hatte der Grüne Kreis am Samstag einen Warnwert überschritten, ab dem verschärfte Maßnahmen zum Gesundheitsschutz verhängt werden.

Zumindest am Montag hat es nun eine Atempause gegeben: Am Montag sind keine neuen Covid-19-Fälle im Kreis bekannt geworden. Das hat ein Sprecher des Landratsamtes auf SZ-Anfrage mitgeteilt.

46 Patienten seien derzeit mit dem Virus infiziert, am Sonntag waren es noch 54 gewesen. Acht Menschen gelten zwischenzeitlich als genesen: vier aus der Kreisstadt Merzig, zwei aus der Gemeinde Beckingen, eine Person aus der Gemeinde Mettlach und eine aus der Gemeinde Losheim am See.