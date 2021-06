Zahlen von Freitag : Acht Menschen im Kreis Merzig-Wadern derzeit mit Corona infiziert

Merzig-Wadern Ein Bewohner Merzigs, der an Corona erkrankt war, gilt nun als genesen. Da laut Landratsamt am Freitag keine neuen Fälle festgestellt wurde, sind somit derzeit acht Menschen im Grünen Kreis mit dem Virus infiziert: jeweils drei aus Merzig und Losheim am See, jeweils einer aus Beckingen und Mettlach.

In sieben Fällen wurde eine Mutation der britischen Variante nachgewiesen, in einem der indischen Variante.