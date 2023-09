SERIE FEINES AUS DER REGION BEI „EBBES VON HEI!“

Im gemütlichen Ambiente des Cafés & Kino Heimat in Morbach beginnen wir am Samstag, dem 23. September den Tag bei Kinoflair mit einem kleinen traditionellen, regionaltypischen Frühstück. Währenddessen erfahren wir mehr über den einstigen Bewohner des Hauses, den Regisseur Edgar Reitz und die berühmte Filmreihe „Heimat“. Landidyll genießen wir im Landhaus Gräfendhron, einem Schutzort für Mensch und Tier. Umgeben von den Wäldern des Nationalpark Saar-Hunsrück ist das Hofgut bekannt für seine Bioland-Galloway-Rinder-Zucht. Die Mittagstischkarte bietet eine abwechslungsreiche regionale Küche. In Bernkastel-Kues schlendern wir durch die Fachwerk gesäumten Gassen der historischen Altstadt. Märchenhaft mischen sich die Stilepochen in der weiteren Bebauung. Schon Maler wie William Turner wusste die romantische Kleinstadtperle am Moselufer zu begeistern. In Kell am See schmecken wir im Restaurant zur Post bei einem kleinen Abschlussimbiss Hunsrück. Der familiengeführte, seit 150 Jahren bestehende Betrieb steht für Hochwälder Gastlichkeit.