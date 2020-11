27 neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern : 90-Jähriger aus Beckingen mit Corona-Infektion verstorben

(Symbolfoto) Foto: dpa/Hans Klaus Techt

Merzig-Wadern Ein weiterer Mensch aus dem Kreis Merzig-Wadern, der mit Corona infiziert war, ist verstorben. Wie der Landkreis mitteilt, handelt es sich dabei um einen 90-Jährigen Mann aus der Gemeinde Beckingen.

Die Zahl der Menschen im Kreis, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, steigt somit auf acht.

27 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Merzig-Wadern am Mittwoch registriert. Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Jeweils sieben neue Fälle gibt es in Wadern und Merzig, sechs in Mettlach, vier in Losheim am See, zwei in Beckingen und einen in Perl. Somit haben sich seit Beginn der Pandemie 824 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Menschen, die sich wieder von ihrer Erkrankung erholt haben. Als genesen gelten jetzt insgesamt 481 Menschen, sechs mehr als noch am Dienstag. Drei der jüngst Genesenen leben in Merzig, jeweils einer in Losheim am See, Beckingen und Mettlach.