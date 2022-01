Inzidenz steigt auf 488 : 71 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Das Gesundheitsamt der Kreisstadt meldete am Montag 71 neue Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, gab es in der Kreisstadt Merzig insgesamt 15 neue Infektionsfälle.

Neun Corona-Infektionen wurden in der Stadt Wadern registriert, zwölf in der Gemeinde Mettlach und vier in der Gemeinde Beckingen. 16 Infektionen wurden aus der Gemeinde Perl gemeldet, vier aus der Gemeinde Weiskirchen und elf aus der Gemeinde Losheim am See. Drei der 71 registrierten Fälle sind auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Die vom Landkreis berechnete Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 488,61, teilt der Sprecher weiter mit. Damit gibt es aktuell 776 mit Corona infizierte Personen im Landkreis. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich kreisweit 7625 Menschen im Kreis mit Corona infiziert. In Verbindung mit Covid-19 sind bislang insgesamt 85 Menschen im Kreis gestorben.