Zahlen von Dienstag : 475 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein 95-jähriger Mann aus Wadern ist gestorben, während er mit Corona infiziert war. Das hat der Landkreis mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 113. Weiterhin meldet der Landkreis 475 Neuinfektionen.

129 Betroffene leben in Merzig, 80 in Losheim am See, 73 in Wadern, 58 in Beckingen, je 51 in Mettlach und Weiskirchen sowie 33 in Perl. Als genesen gelten derweil 434 weitere Menschen. Somit sind derzeit 4509 Menschen im Kreis mit Corona infiziert, seit Pandemiebeginn waren es 26 077. Der Inzidenz-Wert laut RKI lag am Mittwoch bei 2512,8.