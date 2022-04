Zahlen vom Wochenende : 403 weitere Corona-Infektionen im Grünen Kreis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Merzig-Wadern 403 weitere Corona-Infektionen sind am Wochenende im Kreis Merzig-Wadern registriert worden. Am Samstag sind demnach 294 neue Fälle hinzugekommen – 82 in Merzig, 53 in Wadern, 50 in Beckingen, 49 in Losheim am See, 27 in Weiskirchen, 19 in Mettlach und 14 in Perl.

Am Sonntag waren es 109 Fälle – 31 in Merzig, 27 in Losheim am See, 15 in Wadern, jeweils elf in Weiskirchen und Beckingen, acht in Mettlach und sechs in Perl. Wie der Landkreis weiter mitteilt, gelten seit Sonntag 382 weitere Menschen, die zuvor infiziert waren, als genesen.

Somit gibt es derzeit 4710 nachgewiesene Corona-Infektionen im Grünen Kreis. 1367 Betroffene leben in Merzig, 846 in Wadern, 738 in Beckingen, 583 in Losheim am See, 527 in Mettlach, 325 in Perl und 324 in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 27 258 Menschen im Kreis Merzig-Wadern nachweislich mit Corona infiziert. 22 432 dieser Menschen gelten wieder als genesen, 116 sind an oder mit Covid-19 gestorben.