Zahlen von Donnerstag : 40 Neuinfektionen mit Coronavirus in Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Merzig-Wadern 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Donnerstag im Kreis Merzig-Wadern registriert worden. Wie der Landkreis mitteilt, verteilen sich die Fälle wie folgt: Elf Betroffene leben in Losheim am See, acht in Merzig, sechs in Beckingen, fünf in Weiskirchen, jeweils vier in Wadern und Mettlach sowie zwei in Perl.

Als genesen gelten derweil 95 weitere Menschen.