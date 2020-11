Zahlen von Donnerstag : 36 Menschen im Kreis Merzig-Wadern haben sich von Corona erholt

Merzig-Wadern Neun weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind am Donnerstag im Landkreis Merzig-Wadern bekannt geworden. Die neuen Fälle verteilen sich nach Angaben aus dem Gesundheitsamt wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Drei Betroffene leben in Merzig, jeweils zwei in Beckingen und Perl, jeweils einer in Mettlach und Wadern.

Stark gestiegen ist am Donnerstag die Zahl der vormals Erkrankten, die sich nun wieder erholt haben. Als genesen gelten laut Landkreis nun 36 weitere Menschen. 18 davon leben in Merzig, jeweils vier in Mettlach, Losheim am See und Beckingen, drei in Perl, zwei in Wadern und einer in Weiskirchen.

Derzeit aktiv infiziert sind somit nach den Zahlen des Landkreises noch 449 Menschen. 126 davon leben in Merzig, 104 in Beckingen, 73 in Mettlach, 69 in Perl, 36 in Losheim am See, 30 in Wadern und elf in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Merzig-Wadern nachweislich 1186 Menschen mit der Krankheit Covid-19 angesteckt. Davon gelten insgesamt 715 mittlerweile wieder als genesen. 22 Männer und Frauen sind während ihrer Erkrankung verstorben.