Sechs neue Corona-Infizierte in Merzig-Wadern : 99 Menschen in Merzig-Wadern mit Corona infiziert

Merzig-Wadern Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis auf 50,21 angestiegen.

Sechs weitere Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern hat das Landratsamt am Mittwoch gemeldet. Nach Angaben der Kreisverwaltung leben zwei Betroffene in der Stadt Merzig, einer in der Gemeinde Mettlach und je einer in den Gemeinden Mettlach, Losheim am See, Beckingen und Perl. Acht Menschen gelten als geheilt: drei aus der Stadt Merzig, zwei aus der Gemeinde Losheim und je einer aus den Gemeinden Beckingen, Perl und Losheim am See.

Derzeit sind nach Angaben aus dem Landratsamt 99 Personen mit dem Sars-Cov-2 infiziert: 14 Betroffene leben in der Gemeinde Beckingen, 21 in Losheim am See, zehn in Mettlach, 24 in der Kreisstadt Merzig, zehn in der Gemeinde Mettlach, zehn in der Gemeinde Perl, 17 in der Stadt Wadern und drei in der Gemeinde Weiskirchen. Am Mittwoch sind zudem zwei Virus-Mutationen nachgewiesen worden – in einem Fall die britische Mutation, in einem weiteren die südafrikanische, teilt der Kreis weiter mit. Bei insgesamt 33 Personen seien bislang Mutationen nachgewiesen worden – 19-mal die südafrikanische Variante, 14-mal die britische.