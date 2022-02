Inzidenz-Wert ist gesunken : 299 Corona-Fälle am Wochenende im Landkreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Jens Büttner

Merzig-Wadern 299 Neuinfektionen mit Corona sind am Wochenende im Grünen Kreis nachgewiesen worden. Die Fälle verteilen sich nach Angaben des Landkreises wie folgt: 111 Betroffene in Merzig, 54 in Beckingen, 49 in Wadern, 33 in Losheim am See, 20 in Mettlach, 19 in Perl und 13 in Weiskirchen.

Als genesen gelten 388 weitere Menschen – 111 in Merzig, 71 in Losheim am See, 54 in Mettlach, 48 in Beckingen, 41 in Wadern, 37 in Weiskirchen und 26 in Perl.

Somit gibt es im Landkreis Merzig-Wadern derzeit 3599 nachgewiesene Covid-19-Fälle. 1132 Betroffene leben in Merzig, 607 in Beckingen, 584 in Wadern, 434 in Losheim am See, 360 in Mettlach, 273 in Perl und 209 in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 16 907 Menschen im Landkreis mit Corona infiziert. 13 215 dieser Menschen gelten mittlerweile wieder als genesen, 93 sind an oder mit Corona verstorben.