Zahlen vom Feiertag : 27 weitere Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern Seit Donnerstag gilt im Landkreis Merzig-Wadern wieder das Saarland-Modell. Denn zuvor war der Inzidenz-Wert an fünf Werktagen in Folge unter dem Schwellenwert von 100 geblieben. Auch in den vergangenen beiden Tagen hat das Robert-Koch-Institut für den Grünen Kreis Werte deutlich unter dieser Marke gemeldet – wie das Landratsamt mitteilte, lag der Inzidenz-Wert am Mittwoch bei 78,5 und am Donnerstag bei 72,6. Am Dienstag hatte der Wert bei 69,7 gelegen.

Weiterhin hat das Landratsamt am Mittwoch zwölf weitere Infektionen gemeldet. Fünf Betroffene leben in Losheim am See, vier in Merzig, zwei in Wadern und einer in Beckingen. Am Donnerstag sind 15 weitere Fälle hinzugekommen – fünf in Merzig, vier in Wadern, jeweils zwei in Beckingen und Weiskirchen sowie jeweils einer in Perl und Losheim am See.

Als genesen gelten seit Mittwoch 17 Menschen. Vier dieser Menschen leben in Wadern, jeweils drei in Merzig, Mettlach und Losheim am See, jeweils zwei in Beckingen und Perl. Am Donnerstag sind 16 weitere Personen hinzugekommen – sechs aus Wadern, vier aus Losheim am See, jeweils zwei aus Merzig und Beckingen sowie jeweils einer aus Weiskirchen und Perl.

Insgesamt wurden an den beiden Tagen 20 neue Mutationen der britischen Variante nachgewiesen, wie der Landkreis weiter mitteilt – acht am Mittwoch und zwölf am Donnerstag.

Somit sind derzeit 197 Menschen aus dem Landkreis Merzig-Wadern an Corona erkrankt. 56 Betroffene leben in Losheim am See, 47 in Wadern, 35 in Mettlach, 21 in Perl, 15 in Mettlach, 13 in Beckingen und zehn in Weiskirchen. Bei 136 dieser Menschen wurde nach Worten des Landkreises eine Mutation nachgewiesen, wobei es sich in 126 Fällen um die britischen und in zehn Fällen m die südafrikanische Variante handelt.