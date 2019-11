Frontalzusammenstoß : Vier Schwerverletzte nach Unfall in Serrig

Serrig/Merzig Vier Schwerverletzte hat ein Frontalzusammenstoß zweier Autos am Mittwochabend in Serrig gefordert. Wie die Saarburger Polizei mitteilte, hatte ein 23-jähriger Autofahrer aus Kreis Merzig-Wadern in einer Rechtskurve in der Serriger Martinusstraße die Kontrolle über seinen Opel verloren.

Die Folge: Er prallte mit seinem Auto frontal gegen entgegenkommenden Volvo einer 60-jährigen Frau aus dem Raum Saarburg. Die Fahrerin wollte nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Saarburg abbiegen. Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in die SHG Klinik nach Merzig transportiert. Seine 35-jährige schwangere Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Ein zwölfjähriges Kind, das auf der Rückbank saß, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide wurden ins Mutterhaus nach Trier transportiert. Die 60-jährige Fahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Saarburger Krankenhaus.