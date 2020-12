Aktuelle Werte : 21 weitere Corona-Fälle und ein Verstorbener im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein 95-Jähriger aus Losheim am See ist im Verlauf seiner Corona-Infektion verstorben. Dies teilte der Landkreis Merzig-Wadern mit. Es handelt sich dabei um den 27. Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus im Kreis.

Weiter meldet der Landkreis 21 Neu-Infektionen am Dienstag. Acht Betroffene leben demnach in Merzig, vier in Beckingen, jeweils drei in Mettlach und Losheim am See, zwei in Wadern und einer in Weiskirchen. Als genesen gelten seit Dienstag zwölf weitere Menschen: jeweils vier aus Merzig und Beckingen, drei aus Losheim am See und einer aus Wadern.

Aktiv erkrankt sind laut Kreis-Angaben derzeit 282 Menschen. 67 Betroffene leben in Beckingen, 48 in Merzig, 42 in Mettlach, 40 in Wadern, 36 in Losheim am See, 28 in Perl und 21 in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 1722 Menschen an Corona erkrankt, 1413 davon gelten wieder als genesen.