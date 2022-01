Zahlen von Montag : 21 neue Infektionen und ein weiterer Omikron-Fall im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern gibt es einen weiteren bestätigten Nachweis für eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Das hat das Landratsamt am Montag gemeldet.

Zudem verzeichnete das Merziger Gesundheitsamt am Montag 21 neue Corona-Fälle im Kreis: Jeweils sechs Betroffene leben in Merzig und Beckingen sowie jeweils drei in Wadern, Mettlach und Losheim am See. Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie auf 6776. 25 Menschen galten am Montag als genesen: Neun in Merzig, fünf in Mettlach, vier in Beckingen, drei in Losheim am See, zwei in Perl und einer in Wadern. Die Zahl der Genesenen stieg somit auf 6266. An oder mit Corona gestorben sind 81 Menschen.