Saarlandmeisterschaften im Bogenschießen Ruhige Arme und viele Volltreffer

Es herrscht nahezu vollkommene Stille, nur ein leises Surren der Lüftungsanlage ist im Hintergrund zu hören. Wie an einer Perlenkette haben sich knapp 80 Bogenschützen nebeneinander in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen aufgereiht. Sie sprechen nicht miteinander. Ihr Fokus gilt allein ihrem Sportgerät und den auf der gegenüberliegenden Hallenseite aufgestellten Zielen. Bis einer die Stille durchbricht und den ersten Schuss abfeuert. Dann geht es Schlag auf Schlag. Nach und nach treffen die Pfeile mit einem dumpfen Ploppen auf der 18 Meter entfernten Zielscheibe auf, bis jeder seinen Schuss abgefeuert hat.