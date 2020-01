Zerkratzte Autos, zerstochene Reifen: : Aus Liebeskummer randalierte ein 15-Jähriger in Britten

Aus Liebeskummer randalierte ein 15-Jähriger in Britten

Losheim Nachdem seine Freundin Schluss gemacht hat, tickte ein 15-Jähriger in Losheim-Britten aus. In seiner Wut soll er mehrere Autos beschädigt haben.

Aus Trauer um eine verflossene Liebe ist ein sturzbetrunkener 15-Jähriger in Losheim-Britten am Sonntagabend (19.) ausgetickt: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Nachbarn die Beamten alarmiert, weil der junge Mann im Vorgarten Silvester-Böller zündete und Fahrzeuge eines benachbarten Pflegeheims beschädigte.