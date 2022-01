Corona-Zahlen von Mittwoch im Kreis Merzig-Wadern : 146 neue Corona-Fälle im Kreis, Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 501,6

Corona-Test Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Merzig-Wadern Auch im Landkreis Merzig-Wadern steigen die Corona-Zahlen stetig weiter. Der Überblick über die Fälle von Mittwoch:

So hat das Merziger Gesundheitsamt am Mittwoch 146 neue Corona-Fälle gemeldet. 38 Betroffene leben in Losheim am See, 29 in Merzig, 22 in Beckingen, 20 in Wadern, 19 in Perl, zehn in Mettlach und acht in Weiskirchen.

Zudem gelten nach Angaben des Kreises 28 weitere Menschen als genesen – zwölf in Merzig, fünf in Wadern, jeweils vier in Perl und Losheim am See, zwei in Mettlach und einer in Weiskirchen. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wurde eine weitere Mutation mit der Omikron-Variante im Kreis nachgewiesen.

Somit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen im Landkreis auf 7862. Als genesen galten 6817. An oder mit Corona gestorben sind im Kreis laut täglichem Meldebericht bislang 85 Menschen.