Zahlen von Montag : 135 Neuinfektionen mit Corona und drei Todesfälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Drei weitere Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern sind gestorben, während sie mit Corona infiziert waren. Wie der Landkreis mitteilt, handelt es sich dabei um einen 78-jährigen Mann aus Mettlach sowie eine Frau (91) und einen Mann (93) aus Losheim am See.

Weiterhin sind am Montag 135 Neuinfektionen registriert worden. 33 Betroffene leben in Merzig, 29 in Losheim am See, 26 in Beckingen, 20 in Wadern, 13 in Weiskirchen, zehn in Mettlach und vier in Perl. Als genesen gelten 554 Menschen, wie der Landkreis weiter mitteilt.