Zahlen vom Wochenende : 13 weitere Corona-Fälle und ein Verstorbener im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Merzig-Wadern Ein 82-Jähriger aus Mettlach ist verstorben, während er an Corona erkrankt war. Dies hat das Landratsamt mitgeteilt. Es handelt sich um den 48. Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, sind am Wochenende 13 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Am Samstag wurden zehn Fälle registriert – drei in Merzig, je zwei in Mettlach, Perl und Losheim am See sowie einer in Beckingen. Am Sonntag ist jeweils ein Fall aus Mettlach, Merzig und Perl hinzugekommen.

Als genesen gelten seit Samstag sieben Menschen – drei aus Beckingen, zwei aus Losheim am See und jeweils einer aus Perl und Merzig. Am Sonntag sind vier Menschen dazugekommen, zwei aus Losheim am See und jeweils einer aus Merzig und Wadern.

Derzeit sind 172 Menschen aus dem Kreis mit Corona infiziert. 61 Betroffene leben in Merzig, 35 in Losheim am See, 24 in Wadern, 23 in Beckingen, 16 in Perl, zwölf in Mettlach und einer in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind 2901 Menschen erkrankt, 2681 gelten wieder als genesen.

Am Samstag sind sechs weitere Mutationen der britischen Variante nachgewiesen worden. Derzeit liegen laut Landratsamt bei 77 Infektionen Mutationen zugrunde. Dabei handelt es sich 17 Mal um die südafrikanische und 60 mal um die britische Variante.