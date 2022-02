Zahlen von Montag : 100 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle im Kreis Merzig-Wadern

(Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Merzig-Wadern Zwei Menschen aus dem Kreis Merzig-Wadern sind gestorben, während sie an Corona erkrankt waren. Es handelt sich dabei um einen 81-jährigen Mann aus der Gemeinde Losheim am See und eine 100-jährige Frau aus Merzig.

Die Gesamtzahl der Menschen im Grünen Kreis, die an oder mit Corona gestorben sind, ist somit auf 95 gestiegen.

Weiterhin hat der Landkreis am Montag 100 Neuinfektionen mit Corona registriert. Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: 32 Betroffene leben in Merzig, 18 in Losheim am See, 17 in Beckingen, 14 in Wadern, jeweils sieben in Mettlach und Weiskirchen sowie fünf Perl. Als genesen gelten derweil 512 weitere Menschen, die zuvor erkrankt waren.

Somit gibt es derzeit 3184 nachgewiesene Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern. 995 Betroffene leben in Merzig, 572 in Beckingen, 530 in Wadern, 370 in Losheim am See, 305 in Mettlach, 242 in Perl und 170 in Weiskirchen. Seit Beginn der Pandemie ist bei insgesamt 15 006 Menschen eine Infektionen nachgewiesen worden, 11 727 Menschen gelten wieder als genesen. Bei der Gesamtzahl am Wochenende hatte es einen Übertragungsfehler gegeben, am Montag hatte der Landkreis die Zahlen wieder korrigiert.