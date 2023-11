Fußball-Verbandsliga Losheim und Reimsbach gehen beruhigt in die Pause

Der SV Losheim hat eine laut Trainer Sven Schwindling „überragende Hinrunde“ in der Fußball-Verbandsliga mit dem Derbysieg über den FC Brotdorf gekrönt. Die Elf gewann am Samstag vor 150 Zuschauern auf dem heimischen Hartplatz mit 3:1 (2:0) gegen den Nachbarn und beendet das erste Halbjahr mindestens auf Rang sieben. Der FV Siersburg und der SV Wallerfangen könnten bei einem Remis im Nachholspiel am kommenden Samstag (15 Uhr) noch beide vorbeiziehen. Mit 30 Punkten liegt Losheim im Winter stolze 13 Punkte vor der Abstiegszone.