Schutzschirmverfahren zum 1. Oktober eröffnet Ohne Klinik Merzig kein Medizinzentrum Wadern

Eine erfolgreiche wirtschaftliche Sanierung des Klinikums Merzig ist die Voraussetzung für die Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrums in Wadern. Das betont SHG-Geschäftsführer Bernd Mege. Die SHG (Saarland-Heilstätten GmbH) betreibt das Krankenhaus in Merzig und will in Wadern als Ersatz für das im November 2017 geschlossene Krankenhaus ein Versorgungszentrum mit stationären und ambulanten Behandlungen sowie niedergelassenen und Klinikärzten errichten. „Das Versorgungskonzept in Wadern ist unmittelbar mit dem Klinikum Merzig verbunden. In einem ersten Schritt müssen wir zunächst das Haus in Merzig zukunftsfähig aufstellen. Im Anschluss daran werden wir uns dann erneut auf das Versorgungskonzept für das Nordsaarland konzentrieren“, sagt Mege.