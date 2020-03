Saarbrücken Im Saarland gibt es nach SZ-Informationen mehrere ernstzunehmende Corona-Verdachtsfälle.

Im Saarland ist nach SZ-Informationen für den heutigen Freitag mit der Bekanntgabe weiterer Corona-Erkrankungen zu rechnen. Wie aus Behörden-Kreise verlautete, rechnet man mit zwei bis drei postitiven Test-Ergebnissen im Laufe des Tages. In Merzig, Saarbrücken und Bexbach würden Tests von Patienten erwartet, bei denen der Corona-Verdacht sehr ernst genommen wurde, erfuhr die SZ. Mindestens im Fall des Patienten in Bexbach befindet sich der Patient nach SZ-Informationen in Quarantäne.