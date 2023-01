Flüchtlingsunterbringung in Ensdorf : „Menschenunwürdig“: Emily Vontz fordert Minister Jost zum sofortigen Handeln auf

Saarbrücken/Ensdorf Rund 300 Flüchtlinge sollen auf dem Gelände der ehemaligen Grube Ensdorf untergebracht werden. Knapp 9,7 Millionen Euro wird die SPD-Landesregierung dafür ausgeben. Scharfe Kritik erntet die Partei dafür nun auch von ihrer eigenen Jugendorganisation.

Die Jusos Saar üben scharfe Kritik an der geplanten Unterbringung von Geflüchteten im Containerdorf in Ensdorf: „Ein Stacheldrahtzaun und 4,8 Quadratmeter pro Person sind menschenunwürdig. Die Fotos der geplanten Unterkunft tun im Herzen weh! Die Bedingungen in der Unterkunft müssen deshalb direkt geändert und angepasst werden“, sagt Emily Vontz, die Landesvorsitzende der Jusos Saar. Die 22-Jährige aus Losheim am See rückt für Heiko Maas in den Bundestag nach.