Kolumne Grad-Wanderung Debatte um „Biodiesel“ HVO100: Die Verbrenner-Lobby erzählt Märchen für Erwachsene

Das Saarland ist eigentlich der ideale Ort, um ein E-Auto zu fahren. Die Wege sind kurz, eine Ladung reicht also problemlos für mehrere Tage. Die Eigenheimdichte ist die mit Abstand höchste unter allen Bundesländern, daher haben viele Saarländer die Möglichkeit, eine eigene Ladestation zuhause zu installieren. Überdurchschnittlich sind wir auch bei den Sonnenstunden pro Jahr, heißt: PV-Anlagen liefern bei uns mehr Strom als in vielen anderen Regionen Deutschlands, was die Kosten zusätzlich senkt. Mit dem gesunden Maß an Lokalpatriotismus, der uns Saarländern zu eigen ist, sollten wir eigentlich ganz verrückt nach E-Mobilität sein, denn Elektroantriebe sind leiser, sauberer und klimafreundlicher. Sie helfen daher dabei, dass unsere Heimat weiterhin so schön bleibt, wie sie ist.