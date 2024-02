„Wir sind keine typischen Gastronomen, wir sind Krankenschwestern“ Ein Jahr nach der Sendung: So geht es „Mein Lokal, Dein Lokal“-Sieger „Martinis“ heute

„Es ist einfach so passiert“, sagt Heike Martini, Inhaberin des Lokals „Martinis“ in Göttelborn-Quierschied. Geplant war nämlich so vieles nicht, was in den vergangenen Jahren bei ihr und Mitinhaberin Sandra Scholler passiert ist. Die beiden betreiben in der ehemaligen St.-Barbara-Festhalle sowohl die Pflegeeinrichtung „Palais Konzertwald“ als auch das Restaurant „Martinis“. Heike Martinis Wunsch war es zunächst, in das bisschen Platz, was in der Halle neben dem Palais noch übrig war, eine Antipasti-Weinbar zu errichten. Doch dann hat sich daraus ein Restaurant mit 100 Plätzen entwickelt.