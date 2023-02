Restaurant mit französischer Küche : One-Man-Show in der „Simbach Mühle“: So hat das Restaurant im TV abgeschnitten

Starkoch Mike Süsser (r) und Marcel Gossert, der Betreiber, Koch und Kellner der Simbach-Mühle in Personal-Union. Foto: Good-Times/Kabel 1/Good-Times

Die vierte Saarland-Folge des TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ führt ins französische Alsting: Marcel Gossert betreibt dort die Simbach-Mühle und ist völlig auf sich allein gestellt. Wird ihm das zum Verhängnis?

Der kulinarische Wettstreit im Saarland in der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ geht weiter: Am Donnerstag hieß es für Starkoch Mike Süsser und die anderen Teilnehmer „Ab nach Frankreich!“ Denn kurz hinter der Grenze, 15 Minuten Autofahrt vom Stadtzentrum Saarbrückens entfernt, betreibt Marcel Gossert die Simbach-Mühle. „Rustikales Fine-Dining“ – so beschreibt er sein Konzept.

Seit 1977 ist das Restaurant in Familienhand. Vom Personalmangel gebeutelt, hat Marcel Gossert aus der Not eine Tugend gemacht, wie er berichtet: Der 53-jährige Gastronom stemmt den kompletten Betrieb mit Platz für 200 Gäste allein – von der Küche über den Service. Ob er sich damit nicht übernimmt?

Die Simbacher Mühle tritt in dieser Woche gegen vier weitere Saar-Gastronomen an. Mit dabei sind noch:

Koch Mike Süsser ist überzeugt – sieht aber vor allem ein Problem

Gossert hat die Küche zum Teil „nach vorne“ verlegt, in den Gastraum. Dort können die Besucher der Simbacher Mühle dem Küchenchef direkt bei der Arbeit zusehen – ob am Schwenker oder der Rotisserie, die Platz für Spanferkel, Rollbraten und Co. bietet, wie Moderator und Starkoch Mike Süsser mit geübtem Blick feststellt. Auch die Küche beeindruckt Süsser sichtlich. Vor allem der riesige Herd der Marke Molteni, vom Fachmann als „Porsche“ unter den Herden bezeichnet, bringt den Starkoch ins Schwärmen.

Bevor die Konkurrenz anrückt, überzeugt sich Mike Süsser erst selbst von den Kochkünsten in der Simbach-Mühle. Gossert präsentiert bei der Gelegenheit eine Hirschkeule in Olivenhülle mit karamellisierten Rosenkohlblättern, Ratatouille und Pasta mit Maronensohne. „Ein hervorragender Koch mit unheimlich viel Feingeist und Geschmack“, so Süssers Fazit nach dem Testessen. Einzig ein Problem sieht der Kabel1-Moderator: „Bei der One-Man-Show. Hoffentlich kriegt der das alles pünktlich auf den Teller.“

Die Teilnehmer von „Mein Lokal, Dein Lokal“ Gäste in der Simbach-Mühle: Yvonne (v,r), Karl (v,l) Andy (h,r) und Christoph (h,l). Foto: Good-Times/Kabel 1/Good-Times

Simbacher Mühle: Küche mit französischem Einschlag

Dann wird es ernst: Die übrigen Teilnehmer Yvonne („Grill-Werk“), Andy („Marie Curry“), Karl („Bliesgau-Scheune“) und Christoph („Martinis“) treffen ein, und zeigen sich von der historischen Mühle beeindruckt. Auch die Karte überzeugt auf Anhieb:

„Das ist typisch französisch-deutsche Küche auf einem hohen Niveau“, urteilt Christoph, während Karl zustimmend nickt. Auch für den Starkoch klingt das Angebot „verlockend“. Dann geht es in der One-Man-Riesenküche los.

Mein Lokal, Dein Lokal: Gäste bemängeln Vorspeisen

Als Vorspeise gibt es Miesmuscheln in Sahnesoße für Karl. „Er beherrscht seine Küche, er lebt die ohne Ende, irre“, zeigt sich Karl beeindruckt, nachdem er dem Koch bei der Arbeit über die Schulter blicken durfte. Aber kommt das Gericht auch an? „Das sieht so lecker aus“, schwärmt Christoph beim Blick auf Karls Teller. Er selbst hat sich gebackenen Schnecken in Kräuterbutter entschieden. Ein weiterer Gast löffelt derweil ein extravagantes Kürbisschaum-Süppchen mit Ravioli aus. „Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker“, sagt Andy.

Doch dann nimmt Marcels Vorspeisen-Triumphzug ein jähes Ende. Nachdem sich Marcel die Pilze im Süppchen wegwünscht, gibt es ohne Absprache Ravioli als Einlage. Diese schmecken Andy aber nicht. Auch bei Karl weicht die anfängliche Begeisterung: Sahnesoße hat er nicht erwartet, als er Miesmuscheln in Weißweinsoße bestellt hat. Das Problem: Er isst ungern fett, „deswegen waren sie für mich echt schwer“, bemängelt Karl.

Marcel weiß mit fast allen Hauptspeisen zu überzeugen

Als Hauptspeise serviert Marcel unter anderem Hirschkeule im Olivenmantel mit Rosenkohlblättern. „Das Ding ist butterzart, absolut perfekt“, resümiert Christoph genüsslich. Demgegenüber hat sich Andy für Spare-Ribs in Whiskysoße entschieden: „Das Fleisch ist so schön zart“, gibt er sich nach dem Vorspeisen-Fauxpas versöhnlich.

Yvonne durfte in den Genuss eines Black Angus-Burger kommen und bemängelt das „matschige“ Gemüse. Ihr knallhartes Fazit: „na ja“. Zudem trifft der Koch mit dem durchgebratenen Burgerfleisch zwar Yvonnes Geschmack, doch die Gastronomin zeigt sich irritiert, dass sie nicht gefragt wurde, welche Bratstufe sie bevorzugt.

Ganz anders ergeht es Karl, er gibt abschließend seine Meinung zum Besten. Und sein Urteil zu seinem Spanferkel mit Rosmarinkartoffeln ist schlicht: „weltklasse“.

Bei den Desserts sind die Gäste zwiegespalten

Natürlich darf auch das Dessert nicht fehlen. Nach ihrer Hauptspeisen-Schelte kann Marcel nun auch bei Yvonne Punkte sammeln. Ihre Wahl fällt auf Ananas-Ravioli mit Veilchen-Eiscreme. „Mein Dessert hat mich heute komplett abgeholt“.

Einzig Christoph ist von seiner Nachspeise enttäuscht. Dem süßen Schoko-Malheur würde er allenfalls fünf von zehn Punkten geben.

„Simbacher Mühle“: Nur 32 Punkte für Marcel

Am Ende stehen 204,90 Euro für das gesamte Essen auf der Rechnung. Für Starkoch Süßer steht fest: Das ist ein guter Preis. Doch die Abwesenheit einer professionellen Servicekraft macht sich bemerkbar. Lange Wartezeiten und seltene Rückfragen sind die Folge. „Das muss man nachher mit bewerten“, kündigt Andy unheilvoll an. Und so haben die Gäste abgestimmt:

Karl: acht Punkte

Yvonne: acht Punkte

Christoph: neun Punkte

Andy: sieben Punkte

Am Ende hat dem passionierten Koch der mangelnde Service Punkte gekostet, bedauert Starkoch Süsser, findet aber aufmunternde Worte: „In anderen Wochen bist du mit 32 Punkten ganz weit vorne.“