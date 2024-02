Restaurant mit französischer Küche „Mein Lokal, Dein Lokal“: Personalmangel wird der „Simbach Mühle“ zum Verhängnis

Als Vorspeise gibt es Miesmuscheln in Sahnesoße für Karl. „Er beherrscht seine Küche, er lebt die ohne Ende, irre“, zeigt sich Karl beeindruckt, nachdem er dem Koch bei der Arbeit über die Schulter blicken durfte. Aber kommt das Gericht auch an? „Das sieht so lecker aus“, schwärmt Christoph beim Blick auf Karls Teller. Er selbst hat sich gebackenen Schnecken in Kräuterbutter entschieden. Ein weiterer Gast löffelt derweil ein extravagantes Kürbisschaum-Süppchen mit Ravioli aus. „Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker“, sagt Andy.