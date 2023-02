„Mein Lokal, Dein Lokal“ in Göttelborn : Zwei Bewertungen für das „Martinis“ kann Starkoch Mike Süsser überhaupt nicht verstehen

Göttelborn In der zweiten Saarland-Folge der Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ ging es nach Göttelborn ins „Martinis“. Chefkoch Christoph Unglaub überzeugte die Gäste dort mit mediterraner Küche – auch wenn eine Sache den Gästen auf dem Tisch fehlte.

Der kulinarische Wettstreit im Saarland in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ geht weiter: Am Dienstag waren Starkoch Mike Süsser und die anderen Teilnehmer zu Gast in Göttelborn im „Martinis“. Sandra Scholler und Heike Martini haben das Restaurant 2016 gegründet, Chefkoch Christoph Unglaub ist seit fast fünf Jahren dabei. Bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ will das Restaurant mit mediterraner Küche jetzt den Wochengewinn bestehend aus Siegesprämie und goldenem Teller abstauben. In Konkurrenz stehen sie dabei mit:

dem „Grill-Werk“ in Losheim

dem „Marie Curry’s Diner und Dinner“ in Quierschied

der Simbach-Mühle im französischen Alsting

und der Bliesgau-Scheune in Rilchingen-Hanweiler

„Genusspalais“ in Göttelborn überzeugt Koch Mike Süsser

Vor dem Besuch der einzelnen Teilnehmer überzeugte sich erst einmal Mike Süsser persönlich von den Qualitäten des „Martinis“. Das Restaurant zeichnet sich neben dem Raum mit Platz für 100 hungrige Gäste auch durch eine Frischetheke mit etlichen italienischen Spezialitäten aus. Christoph Unglaub schätzt als Chefkoch vor allem das Team – und kann sich nach eigener Aussage vorstellen, hier in Rente zu gehen.

Sichtlich nervös begrüßen Christoph und seine Chefinnen Starkoch Süsser zu Beginn der Folge. Der Starkoch probiert das Filet vom US Beef in dem saarländischen Restaurant aus und ist auch bei der Zubereitung dabei. Nach erster Nervosität aufgrund derer doch glatt der zum Reduzieren kochende Wein komplett verkocht, läuft alles wie am Schnürchen – und Süsser ist überzeugt: „Top gegart, perfekt“ lautet das Urteil vom Promi-Koch zum Fleisch. Auch die Jus sei „ein mega Gerät“. Lediglich einen winzigen Mangel findet Süsser: Schärfe am Fleisch und in der Pasta sei „etwas zu viel“. Das Fazit fällt trotzdem durchweg positiv aus: „Ich bin begeistert“, lobt der Koch das Restaurant beim Verlassen.

„Heute zeigen wir denen, was richtig geile kulinarische Küche ist“

Und dann wird es für Christoph und das Team des „Martinis“ direkt wieder ernst: Mit Marcel („Simbach-Mühle“), Yvonne („Grill-Werk“), Andy („Marie Curry“) und Karl („Bliesgau-Scheune“) kommen die vier anderen Teilnehmer ins „Martinis“ und werden mit Aperitifs begrüßt. Von Nervosität bei Christoph jetzt keine Spur mehr: „Heute zeigen wir denen, was richtig geile kulinarische Küche ist“, gibt er sich kämpferisch.

Zur Vorspeise wählen sich alle Teilnehmer etwas anderes aus: Yvonne bestellt gebratenen Pulpo mit Jakobsmuscheln, Scampi, Paprika-Jam und Chorizocrunch, Andy bekommt Rote-Bete-Carpaccio, Karl Carpaccio vom US Beef Rinderfilet und Marcel eine Sushi Bowl. Während Karl und Yvonne wunschlos glücklich sind, stört sich Andy an dem Namen Carpaccio – die Rote Bete-Scheiben seien dafür zu dick.

Fauxpas bei der Vorspeise von Marcel

Auch Marcel ist nicht zu hundert Prozent glücklich mit seiner Sushi Bowl. Er mag das Hausdressing nicht, hat sich damit aber die gesamte Bowl überschüttet. Dann stellt sich heraus: Christoph hat ihm aus Versehen das falsche Dressing gegeben. Der Chefkoch kommt persönlich an den Tisch und entschuldigt sich, dramatische Musik setzt ein, eine Zeitlupe zeigt wie Marcel die Augenbraue hochzieht – und dann ist doch alles super. Das Gericht sei der „Burner“, lobt Marcel trotz Dressing-Eklat, Fehler können eben mal passieren.

Dramatischer sollte die Kritik auch im Rest der Folge nicht mehr werden. Zu gut ist das Essen, das Christoph seinen Gästen serviert. „Großartig gemacht“ ist der Seeteufel unter Tomatenkruste, den Marcel als Hauptspeise serviert bekommt. Yvonnes Herbst-Bowl mit Hokkaidokürbis schmeckt „sehr gut“, dürfte nur etwas knuspriger sein. Etwas würziger hätte Andy gerne seine Pasta Toscana gehabt. Gut schmeckt ihm allerdings die von ihm als „asiatischer Pilz“ deklarierte Aubergine. Karl, der genau wie Mike Süsser zu Beginn das Filet isst, hat am Ende der Hauptspeise nur Lob übrig.

Im Saarland wird ständig von Brot geschwätzt

Ein wenig Kritik auf saarländischem Niveau kommt dann allerdings doch noch. Die Teilnehmer vermissen sowohl bei der Vorspeise als auch der Hauptspeise das Brot auf dem Tisch. Dass sei doch keine Notwendigkeit bei so einem Gericht, wirft Promi-Koch Süsser ein, mutmaßt aber, dass das im Saarland eben an der Nähe zu Frankreich liege, „dass ihr ständig von Brot schwätzt“. Und trifft damit den Nagel auf den Kopf, wie Marcel bestätigt: „Bei uns gehört auf jeden Tisch Brot“, erklärt der Teilnehmer die frankophile saarländische Essensart.

Beim Dessert ist Andy dann der einzige Teilnehmer, der wieder nicht ganz zufrieden ist. Den Kaffee schmecke er bei seinem Kaffeeeis nicht wirklich heraus, bemängelt er. Yvonne und Marcel sind mit ihrem Kürbiskern-Parfait dagegen komplett zufrieden – gleiches trifft auf Karl zu, der sich zum Abschluss einen Schokobrownie gönnt.

Bewertungen stoßen auf Unverständnis bei Süsser

Am Ende stehen auf der Rechnung 309 Euro für das gesamte Essen. Gerade in Anbetracht dessen, dass im „Martinis“ fast alles selber gemacht wird, ein angemessener Preis für das gebotene Essen, stimmen alle überein.

Auf Unverständnis stoßen bei Mike Süsser dann allerdings die Bewertungen von Yvonne und Andy. Beide geben Christoph und dem „Martinis“ eine acht. „Kapiere ich nicht ganz“ und „verstehe ich überhaupt nicht“, kommentiert der Starkoch die Entscheidungen. Unter die 34 Punkte, die am Tag zuvor Andy mit dem „Marie Curry’s Diner und Dinner“ erhalten habe, dürfte das „Martinis“ auf keinen Fall fallen.

Da Karl und Marcel Christoph mit neun Punkten auszeichnen, tut es das auch nicht. Nach Folge zwei stehen Andy und Christoph damit punktgleich mit 34 Punkten auf dem ersten Platz.