„Mein Lokal, Dein Lokal“ : „Worst Case“ bei Vorspeise kostet Grillwerk in Losheim den TV-Sieg

Fünf Restaurants aus der Region treten gegeneinander an: Das ist das Konzept der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“. Am Freitag gibt Yvonne vom Grillwerk Losheim noch mal alles, kocht auf hohem Niveau. Doch bei den Vorspeisen stellt ein Gast den „Worst Case“ fest.

„Ich grille Euch heute alle unter den Tisch!“, zeigt sich Ivy vom Grillwerk Losheim zum Auftakt siegessicher. Es ist die fünfte – und damit die finale – Folge der TV-Koch-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ von Kabel 1.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ funktioniert so: Fünf Restaurants aus einer Region treten gegeneinander an. Jeden Tag bekocht ein neues Restaurant in seinen Räumen die anderen vier Teilnehmer. Die Restaurant-Besitzer bewerten sich gegenseitig und am Ende der Woche winken dem Wochensieger, der auch Starkoch Mike Süsser überzeugen konnte, ein goldener Teller und eine Siegprämie von 2500 Euro.

Die Konkurrenz, das hat die Woche im Saarland gezeigt, ist nicht ohne:

Die Bliesgau Scheune führt bislang mit 35 von 40 möglichen Punkten. Yvonne Kleser will das am Finaltag der Saarlandwoche toppen. Zusammen mit ihrem Mann Benedikt betreibt die gelernte Metzgereifachverkäuferin das Grillwerk in Losheim am See – ein kleines Imbissrestaurant mit Platz für 25 Gäste.

Grillwerk Losheim bei „Mein Lokal, dein Lokal“

„Wir versuchen, alles, was geht, selbst zu machen“, erklärt Yvonne, „das ist das, was das Grillwerk ausmacht.“ Starkoch und Moderator Mike Süsser zeigt sich beeindruckt vom Selbstbewusstsein der Gastronomin. Bevor die Mitbewerber anrücken, überzeugt er sich aber erst selbst vom Angebot.

Das Grillwerk besteht die Sichtprüfung auf Anhieb: „Schön, sauber, offener Grill“, befindet Süsser. Und wie schmeckts? Yvonne und Benedikt wollen den Moderator mit ihrem Grillwerk-Burger beeindrucken. Für Süsser ist das schon der dritte Burger dieser Woche, wie er anmerkt. Die Patties für den Burger werden selbst geformt, aus Saar-Rindfleisch mit 20-prozentigem Fettanteil. Dazu selbst gemachte Saucen, karamellisierte Zwiebelringe, Bacon, Spiegelei, das Laugenbrötchen kommt von einem Bäcker aus der Gegend. Der fertige Burger gefällt dem Profi schon mal: „Sieht gut aus“, sagt Süsser und nickt anerkennend. Auch der Geschmack stimmt. „Ich find‘s klasse“, sagt Süsser.

Mein Lokal, Dein Lokal: „Worst-Case“ bei der Vorspeise

Am Ende der Woche gibt zwar auch Mike Süsser bis zu zehn Punkte. Doch die restlichen bis zu 40 Punkte vergibt die Konkurrenz. Andy („Marie Curry“), Karl („Bliesgau-Scheune“), Christoph („Martinis“) und Marcel („Simbach Mühle“) treffen ein. „Fein, schnuckelig sauber“, findet Andy es im Grillwerk. „Gemütlich“, stimmt Marcel zu. Der Umfang der Karte überrascht die Gastronomen-Runde. „Mit Vorspeisen hätte ich jetzt gar nicht gerechnet“, zeigt sich Christoph verwundert.

Er probiert die Kartoffelpuffer an Feldsalat mit Schinkenwürfeln und Pinienkernen. Die Portion ist dem gelernten Koch für eine Vorspeise schon fast zu groß. Geschmacklich gibt es nicht zu bemängeln. „Das ist 'ne richtig geile Sache“, findet Christoph. Curry-Experte Andy testet das Grillwerk Spezial mit Chili con Carne, Bärlauchwurst und Kartoffelspalten. „Ein kulinarischer Magic Moment“, urteilt er begeistert.

Auch bei Karl kommt seine Vorspeise gut an: Er hat sich für die Gulaschsuppe im Tassenbrot entschieden. Marcel bestellt derweil die Spinatlachsrolle mit Meerrettichdip. Schön angerichtet, aber – für Marcel ein Worst Case. Denn: Es ist Käse drin. „Das steht nicht auf der Karte, ich hätte es mir so nicht bestellt“, moniert der Inhaber der Simbach Mühle.

Das „Grillwerk“ schwächelt ausgerechnet bei seiner Königsdisziplin

Weiter geht‘s mit dem Hauptgang. Schnitzel in Rahmsoße für Marcel. Hausgemachte Chicken-Nuggets mit glutenfreiem Paniermehl mit Pommes für Andy. Überbackene Pommes mit Chili con Carne für Christoph. Der findet die Pommes etwas zu matschig. Karl entscheidet sich für den Grillwerk-Burger mit Toppings, Bacon und Spiegelei.

Und hat an dem Gericht, das von Moderator und Koch Mike Süsser zuvor noch hochgelobt wurde, etwas zu bemängeln: das hausgemachte Burger-Pattie ist ihm zu trocken. Ivy ärgert sich: „Das ist meine Königsdisziplin, das kann jeder meiner Kunden bestätigen!“

Kann der Nachtisch noch was rausreißen?

Viel Zeit, sich zu ärgern, bleibt nicht. Es geht an den Nachtisch: Mousse au Chocolat. Süße Lasagne mit Mascarponecreme und Himbeeren, Milchcreme an Butterkeks-Crunch. Aprikose in Zitronen-Wackelpudding. Derart innovative und pfiffige Desserts hätte die Gastronomen-Runde in einem Grillimbiss nicht erwartet, so die Teilnehmer einhellig.

„Ich gehe davon aus, dass hier eine gute Punktzahl herauskommt“, prophezeit Mike Süsser, „das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Leute!“ Wird der Moderator recht behalten? Die Stunde der Wahrheit naht.

„Mein Lokal, dein Lokal“: 34 Punkte fürs Grillwerk

Am Ende stehen 131,40 Euro auf der Rechnung. Abzüglich der Getränke sind es 97 Euro für das gesamte Essen. „Für so günstig war ich noch nie zufrieden!“, entfährt es Andy spontan. Am Ende geht es aber darum: Wie schlägt sich die Zufriedenheit in Punkten nieder? So haben die Teilnehmer das Grillwerk in Losheim bewertet:

Christian: neun Punkte

Karl: acht Punkte mit Sternchen

Andy: neun Punkte

Marcel: acht Punkte - ohne Vorspeisen-Fauxpas wäre bei ihm wohl noch mehr drin gewesen.

Am Ende fließen bei Gastgeberin Yvonne sogar ein paar Tränchen. Das Grillwerk konkurriert mit 34 Punkten um Platz zwei. Gleichauf liegen das Martinis in Göttelborn und Marie Curry’s Diner in Fischbach. In dem Fall entscheiden dann die Punkte von Moderator Mike.

Moderator und Starkoch Mike Süsser verkündet die Sieger der Woche

Für das Marie Curry’s vergibt Mike Süsser diese Woche sieben Punkte. Für das mediterrane Martinis in Göttelborn hat der Profi neun Punkte übrig. Für Karls Scheune im Erlebnispark gibt es eine gute acht mit Sternchen. Auch die Simbach Mühle ergattert von Mike acht Punkte. Für Ivy schließlich heißt es ebenfalls acht Punkte.