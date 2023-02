Ausstrahlung ab Montag : „Mein Lokal, Dein Lokal“ – diese fünf Saar-Restaurants treten jetzt in TV-Show an

„Mein Lokal, Dein Lokal“ – diese fünf Saar-Restaurants treten jetzt in TV-Show an

Rilchingen-Hanweiler Gemeinsam mit vier anderen Restaurants aus der Region ist die Bliesgau-Scheune in der Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu Gast. Wirt Karl Kemmer ist glücklich.

Karl Kemmer aus Saarbrücken ist begeisterter Fan der Kabel1-Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“. Bei dem Format treten fünf Restaurants aus einem Bundesland oder einer Stadt gegeneinander an. Jeden Tag bekocht ein neues Restaurant in seinen Räumen die anderen vier Teilnehmer. Die Restaurant-Besitzer bewerten sich gegenseitig und am Ende der Woche winken dem Wochensieger ein goldener Teller und eine Siegprämie von 2500 Euro. „Die Serie gibt es jetzt genau zehn Jahre und ich gucke sie von Beginn an. Es war schon immer ein Traum von mir, dort mal mitzumachen“, sagt Karl Kemmer.