Regionaler Leitartikel : Jetzt kommt’s aufs Tempo an

Jetzt kommt’s aufs Tempo an

Saarbrücken Das Saarland braucht mehr unkonventionelle Impfideen

In Sachen Corona-Impfung steht das Saarland im Bundesvergleich gut da. Das gilt auch für die Zahl der Neuinfektionen, die Inzidenz. Das saarländische Gesundheitsministerium wertet die Impfaktion der vergangenen Woche als Erfolg. Alles in Ordnung also? Leider (noch) nicht. Denn um dieses Virus wirklich aus unserem Leben zu verbannen, müssen nach Ansicht medizinischer Fachleute 80 bis 85 Prozent aller Menschen vollen Impfschutz haben, bisher sind es laut Robert-Koch-Institut im Saarland 70 Prozent.