Diese Hausmittel helfen Mehr Stechmücken durch feuchtes Sommer-Wetter – das hilft gegen die lästigen Insekten

Mit der richtigen Kleidung – also helle, nicht knallige Farben, dicht gewebter Stoff, nicht hauteng anliegend und möglichst viel Körperoberfläche bedeckend – kann bereits viel geholfen sein. Insbesondere bei Waldspaziergängen und in der Nähe von Wasserstellen bietet es sich außerdem an, geschlossene Schuhe und hoch abschließende Socken zu tragen sowie eine Kopfbedeckung einzupacken.