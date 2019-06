Auswertung des Statistischen Landesamts : Mehr Flachbildfernseher in Saar-Haushalten

Saarbrücken Flachbildfernseher haben Röhrengeräte aus saarländischen Wohnzimmern weitgehend verdrängt: Der Anteil der Flachbildgeräte sei von knapp 15 Prozent in 2008 auf fast 85 Prozent in 2018 gestiegen, teilte das Statistische Amt am Freitag in Saarbrücken mit.

