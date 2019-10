Werbeaktion zeigt Resonanz : 916 Bewerbungen für Dienst bei der Polizei

Saarbrücken Mehr Bewerbungen gab es bei der Polizei zuletzt 2015. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Bewerberzahl um über 300 an.

Noch im November werden zudem, so Bouillon, 20 Stellen für Angestellte bei der Saar-Polizei ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um 15 so genannte Ermittlungshelfer, die in den Polizeiinspektionen die Beamten unterstützen sollen sowie um fünf Fachangestellte im Bereich IT, Cyber-Crime und Internet. Diese Stellen sollen voraussichtlich ab März besetzt werden.