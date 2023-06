Saarländische Therapiestunde Mehr als Lyoner und Saarschleife? So blickt die Welt auf das Saarland

Geschlagene 30 Minuten Vorlauf mit Ehrerbietungen an die Adresse der anwesenden Amts-und Würdenträgerinnen -Würdenträger, ausgedehnten Grußworten der Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne) und von Regierungssprecher Julian Lange, der daraus gleich eine Art Impulsreferat machte. Und danach gerade mal 60 Minuten für die (nicht recht in Gang kommende) Podiumsdiskussion, die am Schluss verpuffte, ohne dass das Publikum wirklich einbezogen worden wäre: Nein, der Auftakt der neuen Gesprächsreihe der Universität des Saarlandes „UdS im Dialog“, er gelang nicht wirklich.