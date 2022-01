Debatte um Corona-Regeln : Media Markt und Saturn setzen 2G-Regel in Bayern aus – und im Saarland?

Media Markt und Saturn setzen 2G-Regel in Bayern aus – und im Saarland?

Saarbrücken/München In Bayern haben einige Märkte des Elektronikhändlers Media-Markt-Saturn die 2G-Regel ausgesetzt und auch Ungeimpfte zum Einkaufen ihn die Läden gelassen. Auch im Saarland gehen mehrere Elektrofachmärkte gegen die 2G-Regel vor.

Einige Märkte des Elektronikhändlers Media Markt-Saturn in Bayern haben die 2G-Regel ausgesetzt und auch Ungeimpfte zum Einkaufen in die Läden gelassen. Ein Unternehmenssprecher in Ingolstadt sagte der Deutschen Presse-Agentur, Grundlage seien die jüngsten Urteile des Bayerischen Verwaltunsgerichtshofs gewesen.