Mit Live-Stream : Luftschleuse der ISS verlassen: Die Bilder des ersten Weltraumspaziergangs von Matthias Maurer

Liveblog Der saarländische Astronaut Matthias Maurer absolviert am heutigen Mittwoch zu seinem ersten Außenbordeinsatz. Sein Job: Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation ISS vorzunehmen. So läuft der Ausflug im Vakuum des Weltalls ab.

Seit November ist das Saarland auch im All vertreten: Astronaut Matthias Maurer aus der Gemeinde Oberthal lebt und forscht aktuell auf der Internationalen Raumstation (ISS). Am heutigen Mittwoch steht ein Höhepunkt seiner „Cosmic Kiss“-Mission an. Für einen Weltraumspaziergang schwebt er gemeinsam mit dem US-amerikanischen Raumfahrer Raja Chari im freien Kosmos. Die SZ ist via Stream live mit dabei.

Der Weltraumspaziergang von Matthias Maurer im SZ-Ticker und im Live-Stream:

23. März, 15.10 Uhr

Alle Helmteile sind sicher befestigt. Die Himmelsstürmer haben mit der Arbeit begonnen. Mitten in der Orbitnacht hat der saarländische Astronaut ein erstes Kabel verlegt. In den nächsten Stunden werden noch weitere folgen.

23. März, 14.45 Uhr

Maurer hat Probleme mit der Befestigung seiner Helmkamera. Sein Kollege hilft ihm dabei, diese mit einem Draht zu sichern.

Es gibt auch schon einen Plan! Nach einer Stunde Außenbordeinsatz und mitten in der Orbitnacht arbeitet @Astro_Raja daran, das Licht und die Kamera am Helm von @astro_matthias mit einem Ersatzdraht zu sichern, der normalerweise als Reserve dient. #CosmicKiss pic.twitter.com/2esDn7Ya1x — ESA auf Deutsch (@ESA_de) March 23, 2022

23. März, 14.40 Uhr

In einer Grafik zeigt das DLR bei Twitter, wo Maurer auf der ISS lebt und arbeitet und wo er heute bei seinem ersten Außenbordeinsatz die Bartolomeo-Plattform vollständig mit der ISS verbinden wird.

Wo lebt und arbeitet @astro_matthias auf der @Space_Station? 👨‍🚀 Wo wird er heute bei seinem ersten Außenbordeinsatz die #Bartolomeo-Plattform vollständig mit der #ISS verbinden? Diese Grafik gibt einen kurzen Überblick. 👇 #CosmicKiss #EVA80 pic.twitter.com/A4UOnEzuOC — DLR_de (@DLR_de) March 23, 2022

23. März, 14.07 Uhr

Die Esa zeigt auf Twitter noch einmal den besonderen Moment. Währenddessen führen die Astronauten einen Buddy-Check durch. Ähnlich wie Taucher kontrollieren sie dabei gegenseitig ihre Raumanzüge und Ausrüstung.

23. März, 13.47 Uhr

Saarländer schwebt im schier unendlichen Universum: Maurer hat die Luftschleuse verlassen. Der Einsatz beginnt.

23. März, 13.40 Uhr

Chari verlässt als „EV-1“ zuerst die Raumstation.

23. März, 13.38 Uhr

Maurer trägt als sogenannter „EV-2“ einen komplett weißen Raumanzug, während Chari als „EV-1“ in einem weißen Raumanzug mit roten Streifen den Einsatz leiten wird. Die farbliche Markierung hilft den Mitarbeitern im Bodenkontrollzentrum, die beiden Astronauten besser auseinander halten zu können.

23. März, 13.21 Uhr

Etwa sechseinhalb Stunden soll der Weltraumspaziergang dauern. In dieser Zeit gibt es für Maurer und seinen Kollegen jede Menge zu tun. Was, das erklärt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Als Hauptaufgabe müssen die Astronauten einen Teil des Kühlsystems der Raumstation reparieren. Dafür werden sie neue Schläuche an einem Ventilmodul des Kühlsystems installieren, das die Temperaturen der ISS reguliert, indem es Ammoniak durch die Wärmetauscher der Station leitet. Zudem wird er eine Außenkamera an der großen Auslegerstruktur der Station, auf der auch die Solargeneratoren montiert sind, austauschen sowie weitere Hardware nachrüsten. „Aus deutscher Sicht erfüllt Matthias Maurer außerdem noch eine extrem wichtige Aufgabe. Er wird die kommerzielle Außenplattform Bartolomeo am Columbus-Modul der Esa praktisch betriebsbereit machen, indem er das letzte fehlende Strom- und Datenkabel installiert und damit die Plattform vollständig mit der ISS verbindet", betont Volker Schmid, Manager der „Cosmic Kiss"-Mission.

23. März, 12.48 Uhr

Warum können die Astronauten nicht spontan aus der ISS hinausschweben? Der Grund dafür ist der Druckunterschied. Auf Meereshöhe und in der ISS beträgt der Luftdruck etwa ein Bar. Würde man den Raumanzug im Vakuum jedoch auf ein Bar aufblasen, wäre dieser so steif, dass sich die Astronauten kaum bewegen könnten. Daher wird der Luftdruck im amerikanischen Anzug auf 0,3 Bar heruntergefahren. Der Körper muss sich daran zunächst gewöhnen. Würde ein Astronaut einfach in den Anzug steigen und direkt die Luftschleuse verlassen, würde er die Dekompressionskrankheit erleiden. Ein Problem, das auch Taucher kennen: Sie dürfen ebenfalls nur langsam aus der Tiefe an die Wasseroberfläche zurückkehren. Ein zu rascher Druckausgleich führt dazu, dass sich Gasblasen im Blut bilden, die lebensgefährliche Gefäßverschlüsse auslösen können.

Um dem vorzubeugen, wird der Luftdruck vor dem Einsatz im Vakuum nach einem festgelegten Protokoll reduziert, der Körper vom Stickstoff freigewaschen. Aktuell atmen Maurer und Chari dazu reinen Sauerstoff ein. Außerdem absolvieren sie ein leichtes Sportprogramm. Durch die Bewegung wird der Stickstoffabbau beschleunigt.

23. März, 12.30 Uhr

Ab sofort übertragen Esa und Nasa den Außenbordeinsatz. Bis Maurer in den Weltraum hinaus schwebt, wird es aber noch eine Weile dauern. Der Ausstieg ist gegen 13.50 Uhr deutscher Zeit geplant.

23. März, 12 Uhr

Seit Stunden sind die Bewohner der ISS mit den Vorbereitungen für den Weltraumspaziergang beschäftigt. Maurer und Chari haben sich bereits in ihre Raumanzüge gezwängt und warten nun in der Luftschleuse auf den Beginn ihres Einsatzes.