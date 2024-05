Gute Argumente für eine Wahlpflicht Wertschätzung für ein Privileg

Aus dem Privileg, das Recht aufs Wählen zu haben in einer Demokratie wie unserer in Deutschland, kann für mich nur die Pflicht erwachsen, das auch zu nutzen. Der Aufwand fürs Wählen an sich ist minimal. Es mit Bedacht zu tun, sich dafür zu informieren, sich auseinanderzusetzen, das fordert schon etwas Mühe. Aber gebietet es nicht der Respekt vor der Demokratie, sie durch Beteiligung zu stärken? Hat diese Staatsform nicht alle Wertschätzung verdient? Wer Protest wählen will – ich weiß immer noch nicht, welches Programm der hat –, könnte ungültig wählen. Die Freiheit haben alle. Eine kluge Wahl treffen diejenigen aber natürlich nicht.