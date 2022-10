Corona-Regeln : Kommt die Maskenpflicht im Supermarkt zurück? Globus äußert sich

Trotz einer sich zuspitzenden Corona-Lage im Saarland tragen viele Kunden im Einzelhandel keine Maske. Gesundheitsexperten fordern daher eine Wiedereinführung der Maskenpflicht – wie reagiert Globus?

Schnell steigende Coronavirus -Infektionszahlen bereiten Gesundheitsexperten derzeit Sorgen. Wiederholt wird an die Politik appelliert, die Krankenhäuser dürfen nicht überlastet werden. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) und Gesundheitsexperten hatten am Mittwoch,12. Oktober, reagiert und die Bürger aufgerufen, freiwillige Corona-Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Ärzteverband fordert Maskenpflicht in Innenräumen

Globus nimmt Stellung zur Einführung der Maskenpflicht über das Hausrecht

In der Firmenzentrale in St. Wendel scheint man erst einmal abwarten zu wollen. Auch an anderer Stelle hält man sich bedeckt. Zum Preiskampf mit dem US-Lebensmittelkonzern Mars will sich Globus nicht äußern. Zuvor mündeten die ergebnislosen Verhandlungen zwischen Mars und Edeka sowie Rewe in einem umfassenden Lieferstopp – derweil eskaliert der Streit weiter, es drohen sogar leere Regale.